Obra no Guadiana vai permitir levar água ao Algarve

É do Alentejo, da zona de Mértola, que virá parte da água que falta no Algarve. A construção de uma conduta no rio Guadiana no Pomarão vai permitir reforçar a albufeira de Odeleite com 30 hectómetros cúbicos de água por ano. A obra vai custar 109 milhões de euros e deverá estar pronta até ao verão de 2026. O concurso já foi lançado.