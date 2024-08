Obstáculo: esta nova modalidade vai substituir os cavalos no pentatlo moderno

Há uma nova modalidade desportiva. Chama-se simplesmente "Obstáculos" e vai substituir o hipismo no pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, daqui a quatro anos. Em Portugal, apenas cinquenta atletas fazem as cinco modalidades do pentatlo. E agora, sem o hipismo, os obstáculos, sem cavalos, começam a ganhar protagonismo.