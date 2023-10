OE 2024. Para Paulo Portas, “é um orçamento prudente do ponto de vista de finanças públicas, é um orçamento ausente do ponto de vista político-económica”

O Orçamento do Estado (OE) para 2024 foi alvo de análise por parte de Paulo Portas no seu espaço semanal de comentário no Jornal Nacional, o Global. Segundo o comentador da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), o documento apresentado esta semana por Fernando Medina mostra que Portugal precisa de crescer 0,5% ao trimestre para que as contas das Finanças dêem certo.

Paulo Portas considera “é um orçamento prudente do ponto de vista de finanças públicas, é um orçamento ausente do ponto de vista político-económico”. No entanto, frisa: “O Partido Socialista corrigiu o seu passado e ainda bem para o país que o Partido Socialista passou a estar atento à dívida e ao défice. Da última vez que não estiveram atentos conduziram-nos a uma ruína que demorou muitos anos a corrigir”.

Mas o comentador apressa-se a dizer que se refere “a este Partido Socialista”. “Não sei o que virá depois”.