Mantém-se o impasse nas negociações entre o Governo e o PS com vista à viabilização do Orçamento do Estado. Ontem, sexta-feira, no encontro em São Bento, Pedro Nuno Santos, exigiu a Luís Montenegro que abandone a redução do IRC e o IRS jovem. Em vez disso, levou novas propostas que quer que tenham luz verde do Governo.

Luís Montenegro vai apresentar uma contraproposta, mas as duas partes continuam, pelo menos, publicamente, a dar poucos sinais de aproximação