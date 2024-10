OE2025: Paulo Portas diz que "se fosse hoje" documento não seria viabilizado. Rui Moreira assume que eleições são "inevitáveis"

No comentário político, há quem não esconda o pessimismo sobre a viabilização do Orçamento do Estado para 2025. O presidente da Câmara do Porto considera que não existem, neste momento, condições de governabilidade em Portugal e que é inevitável que o país vá novamente a eleições. Já Paulo Portas diz que, “se fosse hoje”, o orçamento não teria luz verde.