Oito relógio, quatro milhões: o milionário leilão dos relógios de Schumacher

O leilão de oito relógios de Michael Schumacher rendeu quase quatro milhões de euros. A venda destes exemplares únicos da coleção do piloto, que se sagrou sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1, foi organizada pela família da lenda do automobilismo, que está em coma profundo há 11 anos devido a um grave acidente na neve. O mais caro foi licitado por 1, 2 milhões euros.