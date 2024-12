Olá, "Mufasa": prequela de "O Rei Leão" é do mesmo realizador de "Moonlight". Surpreendidos? Ele também

Quantas vezes viu o "Rei Leão" original? "Umas 155", responde Barry Jenkins a propósito de "Mufasa". A escolha do realizador de "Moonlight" para a prequela do clássico da Disney foi surpreendente, até para o próprio, mas fica claro nesta entrevista como ele conhece bem o legado que herdou. O maior desafio foi preservar a criatividade no meio de tanta tecnologia. A animação fotorrealista tem muito que se lhe diga, mas - garante a partir de Madrid, a história esteve sempre em primeiro lugar, até porque sentimento não lhe falta.