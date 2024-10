"Olhámos um para o outro e dissemos: temos de ir embora". Português sentiu o ataque a Beirute

Um dos portugueses repatriados do Líbano na semana passada é um fotojornalista, João Sousa. Veio com a mulher libanesa e com a filha pequena e juntos tentam agora recomeçar uma vida em Portugal com a ajuda de amigos e até de desconhecidos. O objetivo é regressar ao Líbano, mas o bairro onde viviam foi bombardeado e não sabem o que os pode esperar.