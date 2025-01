"Olhem para mim, tenham medo de mim": Paulo Portas antecipa o discurso de Donald Trump

Olhando para a fotografia oficial de Donald Trump, Paulo Portas vê um "político muito mais ameaçador" do que em 2017, que parece estar a dizer: "Olhem para mim, tenham medo de mim".

Trump toma posse segunda-feira e, aparentemente, terá mais de uma dezena de ordens executivas preparadas. No seu espaço semanal de comentário no Jornal Nacional, Paulo Portas diz estar curioso sobre o que o novo presidente dos EUA vai dizer sobre tarifas, deportações, acordos comerciais com o México e o Canadá, mas também sobre politica externa - Ucrânia, NATO, China e Médio Oriente.