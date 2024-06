Onda de calor na origem de tragédia na maior peregrinação muçulmana

Este ano, quase dois milhões de peregrinos visitaram Meca para o haje, a peregrinação muçulmana obrigatória. Pelo menos 577 pessoas faleceram, a maioria do Egito e 60 da Jordânia, devido ao calor extremo, com temperaturas acima de 50ºC. As autoridades sauditas trataram cerca de duas mil pessoas por problemas relacionados ao calor, apesar dos apelos para os peregrinos se manterem hidratados e protegidos do sol.