Onda de calor: "O território não tem capacidade de aguentar..."

A Organização Mundial de Meteolorogia alerta que as intensas ondas de calor vão continuar. Os especialistas não escondem a preocupação com o aumento da temperatura - no verão, mas sobretudo no outono e no inverno. "O território não tem capacidade de aguentar a diversidade biológica, tem menos recursos, tem menos água, tem menos nutrientes", afirma João Camargo, especialista em alterações climáticas. As consequências podem ser devastadoras, para o planeta e para os humanos: só no ano passado morreram 60 mil pessoas na Europa por causa do calor.