Ondas gigantes estão de regresso à Nazaré

As icónicas ondas do canhão da Nazaré voltam a ser notícia, atraindo milhares de turistas este fim de semana. No meio da agitação marítima, destaque para a descida épica do surfista alemão Sebastian Steudtner, que mostrou condições extremas de surf. A Nazaré continua a ser um destino de eleição para os entusiastas e adeptos da versão mais radical do surf.