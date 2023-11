ONG israelita pelos direitos das minorias: "A população responsabiliza o primeiro-ministro pela situação dos reféns"

A semana começou com a libertação de mais 11 reféns israelitas pelos islamistas do Hamas na Faixa de Gaza. A notícia foi acolhida com entusiasmo em Israel, mas o país continua muito crítico em relação às políticas do líder da coligação no governo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

A CNN Portugal falou com um dos representantes da plataforma social Standing Together, que luta pela convivência pacífica entre árabes e judeus na região.

Itamar Avneri fala numa boa notícia, mas avisa que os israelitas não se esqueceram do que aconteceu dia 7 de outubro e que responsabilizam Netanyahu pelo que aconteceu