Operação Influencer: Investigação sobre Costa dá novo passo sete meses depois

O Supremo Tribunal de Justiça decidiu esta quinta-feira fazer descer a investigação ao ex-primeiro-ministro António Costa para o DCIAP, avançou a TVI e CNN Portugal. Entendeu o procurador coordenador do Ministério Público junto do Supremo que a partir do momento em que António Costa perdeu o foro especial de primeiro-ministro deve o seu processo ter o tratamento dos comuns cidadãos, tendo sido encaminhado para a primeira instância - onde já corre a investigação contra os demais suspeitos da Operação Influencer.