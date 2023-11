Operação Influencer: João Marques Mendes, filho de Luís Marques Mendes, ouvido em escutas

O advogado João Marques Mendes, da Start Campus, participou na elaboração de uma polémica portaria de João Galamba. A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) detetou que o Ministério Público transcreveu escutas entre este advogado e os administradores da Start Campus

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) considera que estas escutas são reveladoras do plano fabricado entre empresários e João Galamba para garantir a viabilização do grande centro de dados, que se traduz no maior investimento estrangeiro desde a Autoeuropa.