Operação Influencer: Ministério Público já recebeu o pedido de António Costa para ser ouvido

O Ministério Público já recebeu o pedido de António Costa para ser ouvido no âmbito da Operação Influencer. O requerimento apresentado pelo advogado do antigo primeiro-ministro foi enviado na terça-feira e pede para que António Costa seja ouvido o mais rapidamente possível. Ouvidos pela CNN Portugal, advogados questionam o timing do anúncio do pedido e a probabilidade de não mudar nada.