É uma notícia TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal: no processo que levou à queda do Governo, a Operação Influencer, o Ministério Público pode mesmo ter cometido uma irregularidade. As escutas aos suspeitos não estavam transcritas na íntegra, como determina a lei.

O juiz só conseguiu aplicar medidas de coação acima do termo de identidade e residência porque as defesas foram cordiais e aceitaram o erro do Ministério Público.