Operação Marquês: prescrição à vista e José Sócrates pode não ser julgado por nenhum crime

Começa a ser cada vez mais possível a hipótese de José Sócrates nunca vir a ser julgado no processo da Operação Marquês. O prazo de prescrição termina no início de 2025, sendo que, até lá, não será possível concluir o julgamento e haver uma decisão transitada em julgado. Como explicam à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) vários especialistas, isso deve fazer cair por terra um dos maiores processos da justiça portuguesa, no âmbito do qual foi detido um ex-primeiro-ministro