A fuga de informação da Operação Picoas que permitiu o desaparecimento do diretor de compras da Altice nos EUA, que era um dos alvos, terá também chegado à cúpula da empresa.

Depois de uma reunião com aquele suspeito na véspera, a CEO Ana Figueiredo transferiu toda a sua agenda do dia seguinte para um hotel, evitando assim as buscas judiciais à sede da Altice.