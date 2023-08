Operação Picoas. Galamba vai reunir com maior acionista da Altice

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, confirmou que vai reunir com o maior acionista da Altice., Patrick Drahi. João Galamba diz ainda que tem agendada uma reunião com a CEO da empresa em Portugal.

A 'Operação Picoas', desencadeada em 13 de julho, levou a várias detenções – entre as quais a do cofundador do grupo Altice Armando Pereira –, contou com cerca de 90 buscas domiciliárias e não domiciliárias, incluindo a sede da Altice Portugal, em Lisboa, e instalações de empresas e escritórios em vários pontos do país, segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do Ministério Público (MP). Esta foi uma ação conjunta do MP e da Autoridade Tributária.