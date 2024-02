Operação Pretoriano: mensagens mostram que caos na AG foi planeado por Madureira

Para o juiz de instrução criminal, Fernando Madureira foi o cérebro para os acontecimentos da Assembleia-Geral extraordinária de dia 13 de novembro, segundo o despacho, a que a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) teve acesso. O líder dos Super Dragões teve também a proteção da segurança do pavilhão, uma vez que as câmaras de videovigilância foram alteradas para não serem captadas imagens da atuação dos suspeitos.