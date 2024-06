Operação Rota do Atlântico: justiça vende moradia e dois veículos dos arguidos

O gabinete de administração de bens do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça está a vender em leilão eletrónico um Porsche de José Veiga, um Bentley de Paulo Santana Lopes e uma vivenda de luxo pertencente ao antigo Ministro das Finanças do Congo. Estes bens foram apreendidos durante a Operação Rota do Atlântico em 2016, mas o julgamento ainda não ocorreu.