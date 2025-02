Operação Tutti Frutti. Medina não foi acusado, mas MP não deixa de censurar alguns comportamentos

O antigo presidente da Câmara de Lisboa reagiu com satisfação à notícia do arquivamento dos indícios que existiam contra si. Ainda assim, Fernando Medina continua a ser investigado no âmbito de outros processos e mesmo no caso Tutti Frutti o Ministério Público censurou alguns dos seus comportamentos. Já Duarte Cordeiro, ex-vice-presidente da câmara da capital, ficou livre de qualquer acusação.