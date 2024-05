Operação Tutti Frutti: vereador de Carlos Moedas na Câmara de Lisboa constituído arguido

O vereador da Câmara de Lisboa, Ângelo Pereira, foi constituído arguido no processo Tutti Frutti e esteve no DIAP de Lisboa a consultar o processo. Ângelo Pereira, além de vereador do executivo de Carlos Moedas, é também presidente da distrital de Lisboa do PSD. É suspeito de participar num esquema de corrupção que envolveu diversos governantes e membros do PSD e PS.