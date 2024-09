Operação Vórtex: empresário diz que Pinto Moreira, ex-autarca de Espinho, pediu 50 mil euros

Houve uma confissão de corrupção na primeira sessão do julgamento da Operação Vórtex. O construtor Francisco Pessegueiro assumiu o crime em casos de licenciamento de projetos urbanísticos em Espinho. No entanto, Miguel Reis e Pinto Moreira, ex-autarcas de Espinho e arguidos no processo, garantiram que nunca pediram dinheiro a ninguém e estão por isso tranquilos.