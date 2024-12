Oposição critica Governo "mais extremista" e com "visão instrumentalizadora lamentável" após operação policial no Martim Moniz

O líder do PS acusa o Governo de ser “o mais extremista das últimas décadas da democracia” e o PCP acusa o Executivo de Luís Montenegro de ter uma “visão instrumentalizadora lamentável” daquele que é o papel da polícia. Em causa estão as declarações do primeiro-ministro sobre a operação policial desta quinta-feira no Martim Moniz, em Lisboa, um assunto que está a deixar o Governo debaixo de fogo da oposição, que fala em instrumentalização da polícia. Já o Presidente da República aguarda mais pormenores para saber se a ação da polícia teve o “recato” que diz que deve ter.