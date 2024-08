Orçamento do Estado: Montenegro ainda não convocou partidos para novas reuniões

Falta pouco mais de um mês para o Governo minoritário de Montenegro enfrentar o primeiro teste decisivo no Parlamento. O Orçamento do Estado tem de dar entrada na Assembleia da República até 10 de outubro, mas até agora o primeiro-ministro ainda não convocou os partidos para as esperadas negociações. Ainda assim já são conhecidas várias imposições, não só do Chega mas também da Iniciativa Liberal.