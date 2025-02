Ordem e internos alertam para caos no Amadora-Sintra. Governo desdobra-se em reuniões e promete consequências

Demitiu-se o diretor das urgências do hospital Amadora-Sintra. O médico alegou falta de especialistas para fazer face à crescente procura que tem resultado em dezenas de horas de espera para os utentes. A TVI sabe, no entanto, que os problemas são mais vastos e estendem-se às cirurgias constantemente adiadas, com a Ordem dos Médicos a falar em “semanas desastrosas” e em falta de segurança.