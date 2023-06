"Os americanos precisam da Índia para organizar a contenção da China", explica Paulo Portas

Esta semana, o primeiro-ministro indiano foi recebido nos EUA com honras de estado. Paulo Portas considera que "os americanos fizeram tudo o que podiam para atrair a Índia mais um bocadinho para o lado americano. Porquê? Por causa da China", responde. "A Índia tem uma longa relação com a Rússia e por isso tem sido ambígua, para não dizer discretamente pró-Rússia, na questão da guerra. Mas a Índia tem uma constante diplomática que é a sua rivalidade com a China. Na questão da China eles estão do lado dos americanos, e os americanos precisam da Índia para organizar a contenção da viagem - é este o significado da viagem."