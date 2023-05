A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) teve acesso a documentos que mostram que foi o Governo que respondeu a esclarecimentos pedidos pelo próprio Governo sobre a indemnização milionária de Alexandra Reis. No mesmo dia em que Pedro Nuno Santos e Fernando Medina emitiram um despacho conjunto a pedir justificações à TAP sobre o caso, a CEO da empresa reunia-se com o secretário de Estado Hugo Mendes para elaborar a resposta do lado da TAP

