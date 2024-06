Aviso: estas imagens podem apresentar conteúdo sensível

As primeiras estimativas após um ataque israelita a uma escola da ONU na Faixa de Gaza apontam para 35 a 40 mortos. Israel afirma que os seus caças atacaram a escola de forma precisa, visando 20 a 30 membros do Hamas e da Jihad Islâmica no edifício. No entanto, as imagens revelam um cenário chocante que pode perturbar alguns espectadores. Assista para entender mais sobre este trágico acontecimento e suas repercussões.