"Os meus olhos ficaram fora da cara, vi a vida fugir": entrevista exclusiva ao motorista da Carris atacado nos motins e "acudido por uma senhora que saiu de um prédio"

Entrevista exclusiva à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) do motorista da Carris que foi alvo de um ataque durante os motins na Grande Lisboa - que aconteceram após a morte de Odair Moniz. Apontaram-lhe uma arma à cabela, atiraram-lhe cocktails molotov, incendiaram-no. Ficou com lesão graves e ainda não sabe se são para a vida. Esteve uma semana em coma - e, quando o viu, a filha ficou "chocada". Os suspeitos do ataque foram detidos pela PJ esta quarta-feira - o motorista foi chamado a identificá-los numa linha de reconhecimento (aviso: este vídeo contém descrições que podem ferir a suscetibilidade dos leitores)