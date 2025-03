"Os nossos políticos têm a mania de que estão sozinhos no mundo" e "Marcelo fez muito bem em chamar à atenção para isso"

No seguimento das palavras de Marcelo Rebelo de Sousa ao país, esta quinta-feira, Miguel Sousa Tavares considera que o Presidente da República agiu bem ao "começar por chamar à atenção para a conjuntura internacional". "Os nossos políticos têm a mania de que estão sozinhos no mundo, têm a mania que o que se passa lá fora não nos afeta. Uma pessoa olha para o estado do mundo e fica preocupado, depois em cima disso vão pôr-nos em eleições, que nós não precisávamos e não queríamos", observa o comentador.