"Os políticos estão a tremer de medo das redes sociais": Paulo Portas reflete sobre o poder dos líderes tecnológicos

Joe Biden alertou para o poder crescente das empresas de tecnologia. No seu espaço de comentário no Jornal Nacional, Paulo Portas explica que "Musk, Bezos, Zuckerberg e outros" estão a acumular poder económico e financeiro, mas também poder social - "e aqui é que está a grande diferença, porque como manipulam o algoritmo manipulam as consciências daqueles que são eleitores hoje e futuros,e isso deu-lhes poder politico porque os políticos estão, infelizmente, a tremer de medo das redes sociais, perderam qualquer espécie de independência, deixam-se manipular por campanhas organizadas".