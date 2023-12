"Os portugueses precisam é de saber a diferença entre o PS e o PSD": Montenegro reage ao patrões (que pedem acordo escrito antes das eleições entre socialistas e sociais-democratas)

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) defende que o PS e o PSD devem assinar, ainda antes das eleições de 10 de março, um “acordo com visibilidade” em torno de objetivos “político-estratégicos” para o país. “O que gostaríamos de propor ao PS e PSD, antes das eleições de 10 de março, é um acordo com visibilidade — e quando digo visibilidade, digo com a expressão escrita –, com o compromisso [em torno de] determinados desígnios e objetivos”, defende Armindo Monteiro. O líder do PSD já reagiu