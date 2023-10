O grau de destruição e de brutalidade dos terroristas do Hamas no ataque ao Kibbutz de Be'eri surpreendeu até um homem que esteve nos ataques às torres gémeas, no 11 de setembro, a ajudar a recuperar e a identificar os corpos das vítimas mortais.

A reportagem é dos enviados especiais da CNN Ana Sofia Cardoso e Pedro Batista.