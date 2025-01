"Ou foi inocência a mais ou indecência a mais: o primeiro a dar razão ao medo de corrupção na lei dos solos vem do próprio Governo"

Pedro Santos Guerreiro diz que o "descaramento" do secretário de Estado que hoje se demitiu é tal que "ou foi muito esperto achando que somos muitos burros, ou foi muito burro achando que nenhum de nós é esperto". Analisando a demissão de Hernani Dias de secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, o jornalista critica ainda Luís Montenegro por não ter agido mal a RTP revelou, há quase duas semanas, o conflito de interesses do governante na criação de imobiliárias familiares. E ironiza comparando com a rapidez com que o Chega se demarcou do seu deputado suspeito de furtar malas: "Se o primeiro-ministro fosse André Ventura, o secretário de Estado teria saído logo".