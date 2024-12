Ouve-se uma sirene de alerta em Nagasaki, mas 79 anos depois da tragédia a surpresa é outra

Uma sirene de alerta faz-se ouvir em Nagasaki, não augurando nada de positivo. Porém, ao contrário do que aconteceu em agosto de 1945, quando a cidade japonesa foi bombardeada com a mais poderosa bomba atómica de sempre, dá-se o maior espetáculo de fogo de artifício do mundo. Uma bola de fogo que, desta vez, trouxe espanto e admiração à cidade onde os portugueses estabeleceram o primeiro entreposto comercial no século XVI.