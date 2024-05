Ouvido em tribunal jovem suspeito de instigar massacres em escolas do Brasil

Depois de ter sido detido por suspeita de homicídio qualificado e incitamento ao ódio e à violência, o jovem de 17 anos é presente esta sexta-feira ao Tribunal de Instrução Criminal. A operação da Polícia Judiciária foi desencadeada no início do mês e levou à detenção do adolescente de Santa Maria da Feira, indiciado por instigar massacres em escolas no Brasil.