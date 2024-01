Pacheco Pereira sobre PSD: "Não lhes faço o gosto de sair do partido. Se quiserem, expulsem-me"

José Pacheco Pereira lembra a sua ligação ao PSD e as “sérias divergências políticas com o curso do partido nos últimos anos”. Contudo, dá as razões para se manter ligado ao PSD. E diz que não vai para o PS “por uma razão muito simples”: “sou social-democrata e não socialista, e sei qual é a diferença”.

Sobre a convenção da Aliança Democrática, diz que os “partidos deviam ter vergonha de si próprios”, destacando que a intervenção mais aplaudida foi a de Pedro Santana Lopes, que chegou a criar um partido quando rompeu outrora com o PSD.