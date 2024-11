Depois do repto do Papa Francisco para debelar o crime de pedofilia na Igreja, importa saber que medidas tomaram as dioceses portuguesas. Primeiro, contrataram o Grupo VITA, que enviou 24 queixas para a Procuradoria-Geral da República. Depois, pediu às vítimas para que recordem tudo de novo e escrevam tudo o que se passou, argumentando que só assim poderão ser indemnizadas.

Por último, pôs em prática uma iniciativa pioneira: a promoção de formações de prevenção à pedofilia na Igreja.