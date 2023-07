Pagam milhares de euros para entrar em Portugal e ter contrato de trabalho: migrantes sem situação ilegal entram no país através de sistema online do SEF

A Unidade de Contraterrorismo da PJ tem em curso esta manhã, em Lisboa, uma megaoperação que visa desmantelar uma associação criminosa. A operação é feita em em articulação com o DIAP de Lisboa e com as autoridades de vários países. Os migrantes entram em Portugal através da plataforma SAPA – o Sistema Automático de Pré-Agendamento do SEF, beneficiando de uma lei de 2017