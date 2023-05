Pais de bebé que morreu engasgado com pedaço de banana vão receber 42.500 euros

O Supremo Tribunal da Justiça condenou uma creche de Lisboa e a respetiva seguradora a indeminizarem os pais de um bebé que se engasgou com um pedaço de banana em 2016 e que acabaria por morrer no hospital. A proximidade ao centro de saúde e o accionamento tardio do INEM fizeram com que o tribunal revertesse a decisão das outras instâncias.