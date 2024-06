Pais fecham escola a cadeado por causa de aluno de 7 anos

Os pais da Escola Básica de Vila Chã de Sá, em Viseu, fecharam a instituição a cadeado, numa atitude de protesto. Queixam-se do comportamento de um dos alunos do segundo ano, mas também da encarregada de educação que na última semana foi à escola e terá sido agressiva com a professora. A repórter Mariana Rebelo Silva explica o que aconteceu.