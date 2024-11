Países Baixos "envergonhados" com "terrível ataque antissemita" contra adeptos israelitas

Israel enviou aviões militares para resgatar os adeptos de uma equipa de futebol que estavam em Amesterdão para assistir a um jogo com o Ajax, a contar para a Liga Europa. As ruas da cidade transformaram-se num campo de batalha quando os adeptos judeus foram perseguidos e agredidos. O primeiro-ministro dos Países Baixos diz-se “envergonhado” com o que descreveu como um "ataque terrível antissemita".