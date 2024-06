Países da NATO com mais orçamento para a defesa: "Desde a guerra da Ucrânia, trancas à porta"

Antes da guerra da Ucrânia, só nove países da NATO tinham 2% do seu PIB dedicado à defesa e "o resto fazia mais ou menos de conta". "Desde a guerra da Ucrânia, trancas à porta" e são já 23 países da NATO que estão nos 2%. "É impressionante o que mudou: os países que fizeram rearmamento e rearmamento a sério são todos os do leste, todos os nórdicos, todos os bálticos e a Alemanha", diz Paulo Portas no "Global", o seu espaço semanal de comentário no Jornal Nacional da TVI.