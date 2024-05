"Palestina! Palestina!": atuação de Israel vaiada pelo público na final do Festival Eurovisão da Canção

A final da Eurovisão da Canção ficou marcada por protestos à porta do Malmo Arena contra a ofensiva israelita em Gaza. Durante o espetáculo, a atuação de Israel foi vaiada pelo público. A Suíça, com Nemo, cantou vitória com um apelo à paz que também se ouviu na atuação portuguesa com Iolanda: "A Paz vai prevalecer!", disse em inglês, embalada por milhares de aplausos. Cinquenta anos depois da vitória de "Waterloo", não podia faltar um tributo aos ABBA... e não faltou, cantado a três vozes que já fizeram história na Eurovisão.