PAN acusa AD de "ameaça à saúde das mulheres". Montenegro promete luta sem tréguas à violência doméstica

No frente a frente entre Inês de Sousa Real e Luís Montenegro, o aborto, touradas e as forças de segurança dominaram o debate. O presidente do PSD promete uma luta sem tréguas à violência doméstica e destaca um problema de falta de recursos humanos na administração pública. Já a porta-voz do PAN acusou a AD de defender as touradas e de trazer para o século XXI valores do século passado.