Papa Francisco assiste à passagem de testemunho das JMJ e faz aviso: "Aqueles que fazem a guerra, que cara terão perante Deus?

Este domingo, no Vaticano houve bandeiras de Portugal e da Coreia do Sul. Foi o ponto alto da missa na Basílica de S. Pedro. Com o Papa Francisco a presidir à cerimónia, foi o dia em que jovens portugueses a representar a organização da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa passaram o testemunho aos representantes da próxima jornada que vai acontecer em Seul daqui a três anos.