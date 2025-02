Desde que foi internado no dia 14, o estado de saúde do Papa foi-se agravando. Inicialmente Francisco foi hospitalizado para receber tratamento para uma bronquite, mas acabou por ser diagnosticado com uma infeção respiratória e mais tarde, com uma pneumonia bilateral.

A infeção tornou-se cada vez mais complexa, o que já obrigou os médicos a mudarem o tratamento. Ainda assim, o agravamento registado ontem é sinal de que os tratamentos não estão a ser bem-sucedidos.